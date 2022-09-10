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В ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли разящий ракетный удар по одному из промышленных предприятий Днепропетровска. Завод активно использовался украинской армией для хранения, ремонта и обслуживания боевой техники, сообщил портал «Военное обозрение».

Авторы ссылаются на гауляйтера Днепропетровской области, который сообщил также об ударе по объекту военной инфраструктуры Синельниковского района. По предварительной информации, в результате атак мирные жители региона не пострадали.

Также ВС РФ мощным артиллерийским ударом уничтожили крупную группировку войск противника, осуществлявшую наступление на Изюм. Близ населенного пункта Волохов Яр в Харьковской области враг был уничтожен, благодаря чему контратакующие действия на Изюмском направлении Киеву пришлось приостановить.

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