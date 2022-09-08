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Представитель Генштаба ВСУ Александр «Украинский Рэмбо» Штупун в очередной сводке с фронтов ни разу не упомянул наступление на Балаклею и Харьковскую область. В основном он говорил исключительно о Донбассе, где националисты якобы успешно отбивают атаки союзных сил, передает «Военное обозрение».

Штупун рассказал, что ВС РФ продолжают артиллерийские обстрелы Бахмута, Соледара и Северска, а также ведут активные боевые действия под Марьинкой и Авдеевкой. Кроме того, союзные силы предпринимают попытки наступления на поселок Нью-Йорк (ранее называемый Новоселовкой), на Красногоровку и Константиновку.

Также Штупун отчитался о якобы сбитых российских самолетах Су-25, а также вертолетах Ми-24 и Ка-52. По словам украинского Рэмбо, ВСУ также уничтожили 5 БПЛА, принадлежащих союзным силам. Однако ни единого доказательства этих утверждений не приводится.

Совсем уж удивительно, что Штупун ни разу не упомянул попытки наступления ВСУ в Харьковской области. Впрочем, для Киева характерна такая таинственность в ситуациях, когда его армия не в состоянии ничего добиться, а лишь несет крупные потери.

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