За атаку на Донецкий пивоваренный завод, которую ВСУ совершили в начале августа, должны нести ответственность и французские власти. Так считает бывший военнослужащий Адриан Боке – сообщает РИА “Новости”.

10 августа в результате обстрела завода в Калининском районе Донецка был повреждён резервуар с аммиаком. Как итог – утечка в окружающую среду опасного вещества. Боке уверяет, что территория завода была обстреляна в том числе и французскими снарядами из гаубицы системы “Цезарь”. В доказательство своих слов Боке указал, что на одном из осколков снаряда заметна маркировка на французском языке.

Таким образом, заявил Боке, есть все доказательства причастности французских властей к преступлениям против мирного населения Донбасса. А в частности, к химической атаке. За это правительство страны и должно нести ответственность.

Ранее по факту обстрела пивоваренного завода Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье “Экоцид”. В это понятие в том числе входит умышленное совершение действий, способное вызывать экологическую катастрофу.