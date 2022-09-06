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Военно-морские силы Украины опубликовали в Сети ролик, на котором показаны боевые действия. Видео публикует издание “Русская весна” и указывает, что кадры были сняты во время атаки ВСУ на Херсонском направлении.

В почти минутном ролике видно, как ведут стрельбу танки Т-72, а также маневрируют турецкие бронированные автомобили Kirpi. При этом, как отмечает издание, никаких особых достижений со стороны ВСУ в ролике не заметно. Получается, что “за почти неделю боёв, они не смогли снять ничего, где были бы видны успехи контрнаступления” – говорится в публикации.

Контрнаступление в Херсонской области армия Украины предприняла ещё на прошлой неделе. Однако все атаки ВСУ успешно отражают Вооружённые сил РФ. При этом украинская армия несёт большие потери. По некоторым оценкам, ВСУ за короткое время потеряли около трёх тысяч военнослужащих и почти сотню единиц военной техники.

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