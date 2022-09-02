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Официальные представители Пятого флота ВМС США подтвердили, что инцидент с угоном морских беспилотников имел место, передает РИА Новости. Источник пообещал позже представить подробную информацию.

Напомним, что два беспилотника ВМС США были угнаны в Красном море иранскими военными моряками. На ТВ в Иране прошел сюжет, в котором были показаны представители экипажа эсминца «Джамаран», которые осматривали плавучие дроны Saildrone Explorer.

Ранее попытка захвата морского беспилотного аппарата была успешно пресечена патрульным кораблем USS Thunderbolt при поддержке вертолета MH-60S Sea Hawk. Однако иранские моряки все же сумели добраться до американских плавучих дронов, сделав соответствующие вывода из первой неудачи.

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