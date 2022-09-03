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Украина попыталась высадить десант у Энергодара для захвата Запорожской АЭС, однако ВС РФ своевременно разгадали планы противника. Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал, что российские ВС задействовали ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», чтобы дать серьезный отпор националистам.

Боевики ВСУ использовали быстроходные лодки, чтобы по Днепру оперативно добраться до подконтрольных России Энергодара, Васильевки и Днепрорудного. Плавсредства стартовали из Лысогорки, а также из Каневского района, которые все еще остаются под контролем Киева.

Напомним, что Киев пытался высадить десант в Энергодаре рано утром 1 сентября. В 6:20 Росгвардия под прикрытием авиации отбила первую атаку, в которой принимали участие 60 боевиков ВСУ. Спустя 40 минут ВС РФ также потопили две баржи с новым десантом, которые попытались добраться до ЗАЭС из Никополя.

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