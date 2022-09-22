ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У ВСУ не осталось способности наступать на херсонском направлении. Так возможность новых атак со стороны украинских войск оценил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов – передаёт РИА “Новости”.

По словам чиновника, у ВСУ иссякли силы из-за “постоянных бездумных атак” на подступах к региону. Их итогом стали тысячи убиты военнослужащих ВСУ, которых, по словам замглавы администрации Херсонской области, загнали на фронт насильно.

Стремоусов отметил, что на территорию Херсонской области ВСУ не может прорваться, а линия разграничения находится под контролем союзных войск. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области назвал потери ВСУ на херсонском направлении. Кирилл Стремоусов уверял, что армия Украины потеряла здесь за короткий срок 3,5 тысячи бойцов.

Ранее в Херсонской области заявляли, что здесь, как и в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области, пройдут референдумы о присоединении к России. Сейчас идёт подготовка к голосованиям на освобождённых территориях. Предполагается, что референдумы состоятся до конца сентября.

Вам может понравиться

“Ростех” увеличит выпуск военной техники в связи с частичной мобилизацией

Многие предприятия “Ростеха” уже перешли на новый режим работы, их сотрудники трудятся сверхурочно и даже в выходные дни. Об этом РИА “Новости” рассказали в госкорпорации. Там отметили, что такие изменения

Политолог Бобров назвал идеальным время для объявления частичной мобилизации

Российские политики, общественность и многочисленные военные эксперты давно требовали провести мобилизацию для усиления подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции. Однако президент Владимир Путин как гениальный стратег отлично понимал

NI: Следующий шаг России точно не понравится Украине и Западу

Американский журнал TNI призвал не радоваться раньше времени успехам Украины, которые сильно переоценены. Эксперты отметили, что Россия, по сути, еще не начинала серьезно вести боевые действия и сейчас у нее