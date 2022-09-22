У ВСУ не осталось способности наступать на херсонском направлении. Так возможность новых атак со стороны украинских войск оценил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов – передаёт РИА “Новости”.

По словам чиновника, у ВСУ иссякли силы из-за “постоянных бездумных атак” на подступах к региону. Их итогом стали тысячи убиты военнослужащих ВСУ, которых, по словам замглавы администрации Херсонской области, загнали на фронт насильно.

Стремоусов отметил, что на территорию Херсонской области ВСУ не может прорваться, а линия разграничения находится под контролем союзных войск. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области назвал потери ВСУ на херсонском направлении. Кирилл Стремоусов уверял, что армия Украины потеряла здесь за короткий срок 3,5 тысячи бойцов.

Ранее в Херсонской области заявляли, что здесь, как и в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области, пройдут референдумы о присоединении к России. Сейчас идёт подготовка к голосованиям на освобождённых территориях. Предполагается, что референдумы состоятся до конца сентября.