Киевский режим пытается скрыть от народа истинное число потерь при наступлении в Херсонской области. С конца августа ВСУ потеряли здесь уже около трёх тысяч человек и почти сотню единиц военной техники. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов – передаёт РИА “Новости”.

Войска ВСУ предпринимают попытки наступления с прошлой недели, однако союзные силы успешно отражают атаки. Стремоусов отметил, что итоги наступления украинских военных по масштабам потерь сравнимы с иловайским и дебальцевским котлами в Донбассе – крупными поражениями ВСУ в 2014-2015 годах.

Заместитель главы региона также добавил, что украинская сторона хоронит военнослужащих без особой огласки в СМИ, чтобы скрыть масштабы потерь. А среди побитой техники есть немало той, которая совсем недавно пришла в распоряжение ВСУ из Германии и Польши.