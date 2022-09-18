Специальная военная операция на Украине осенью или в начале зимы вполне может получить новый формат. Сейчас уже всем очевидно, что российским войскам противостоит совсем не Киев, а весь Североатлантический альянс в полном составе, заявил хорошо известный блогер Владлен Татарский, воюющий в составе батальона «Восток».

Он отметил, что каждая из стран НАТО вкладывает свою лепту в боевые действия на Украине, что вполне можно считать прямым противостоянием. Он отметил, что оно ведется на международной экономической арене, а не только на поле боя. Кроме того, идет сражение за умы граждан.

По мнению Татарского, нужно сломить сопротивление, используя не только военное, но и психологическое воздействие. Он привел в пример Иловайский котел, в котором Киев потерпел крупное поражение. Тогда все понимали, что даже после этого ополчение ДНР и ЛНР не представляет серьезной угрозы для всей Украины, но страна была будто парализована, загнана в глубокую депрессию. Нечто подобное необходимо повторить и сейчас.