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Неподалеку от города Эрих в сирийской провинции Идлиб российские ВКС нанесли разящий удар по базе боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в России). Отмечается, что именно здесь изготавливались беспилотники-самоделки, которые террористы отправляли для атак на базу «Хмеймим».

Информацию о базе боевиков российские ВС получили от Турции в рамках соответствующего соглашения. Они провели собственную разведку и нашли подтверждение изложенным турецкой стороной фактов. Сразу же после этого в небо были подняты боевые самолеты ВКС, разгромившие объект.

Сообщается, что в момент атаки на базе находилось около 30 террористов. Кроме того, на объект в это время подвезли какой-то неизвестный груз, который также был успешно уничтожен, рассказал портал «Военное обозрение»,

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