читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский флаг над посёлком городского типа Высокополье в Херсонской области – это не успех ВСУ, а один из результатов тактической ловушки, которую устроили подразделения ВКС и ВДВ России. Об этом пишет издание “Военное обозрение”.

Ранее по сети разлетелась фотография, где украинские военные водружают флаг страны над указанным населённым пунктом. Издание отмечает, что в посёлок бойцы ВСУ смогли довольно легко зайти, поскольку российские подразделения ВДВ оттянули бойцов и технику немного южнее. Это было сделано для того, чтобы освободить пространство для работы боевой авиации.

Украинские войска, по всей видимости решив, что российские войска терпят поражение и отступают, стали занимать позиции. Тогда-то и была сделана фотография с флагом. Однако спустя некоторое время в дело вступили российские самолёты и вертолёты, которые значительно проредили численный состав неприятеля.

В итоге ВСУ понесли значительные потери (их число в публикации не приводится), поскольку не смогли надёжно укрыться от авианалётов и тем более что-то противопоставить российской авиации.

Вам может понравиться

СП: ФАБ-500, “Грады” и Солнцепеки” уничтожают армию Зеленского

Продолжая контрнаступление на южном направлении, командование ВСУ фактически отправляет новые подразделения в «мясорубку». ВС РФ задействуют авиабомбы ФАБ-500, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а также РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», которые

Военный эксперт Рожин рассказал, что нужно сделать ВС РФ, чтобы приступить к зачистке Артемовска

В настоящий момент российские войска могут наступать на Артемовск из Покровска, где полностью отсутствуют украинские боевики и ситуация стабильна. Однако гораздо лучше будет осуществлять наступление сразу с двух направлений, рассказал

“Генералиссимус Суворов” проходит испытания в Баренцевом море

Новая атомная подводная лодка “Генералиссимус Суворов” может поступить в ВМФ России или к концу этого года, или в течение 2023-го. Сейчас субмарина проходит испытания в Баренцевом море. Об этом сообщает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Подольск: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C |