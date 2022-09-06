Украинский флаг над посёлком городского типа Высокополье в Херсонской области – это не успех ВСУ, а один из результатов тактической ловушки, которую устроили подразделения ВКС и ВДВ России. Об этом пишет издание “Военное обозрение”.

Ранее по сети разлетелась фотография, где украинские военные водружают флаг страны над указанным населённым пунктом. Издание отмечает, что в посёлок бойцы ВСУ смогли довольно легко зайти, поскольку российские подразделения ВДВ оттянули бойцов и технику немного южнее. Это было сделано для того, чтобы освободить пространство для работы боевой авиации.

Украинские войска, по всей видимости решив, что российские войска терпят поражение и отступают, стали занимать позиции. Тогда-то и была сделана фотография с флагом. Однако спустя некоторое время в дело вступили российские самолёты и вертолёты, которые значительно проредили численный состав неприятеля.

В итоге ВСУ понесли значительные потери (их число в публикации не приводится), поскольку не смогли надёжно укрыться от авианалётов и тем более что-то противопоставить российской авиации.