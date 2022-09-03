Российский десантник рассказал об одном из эпизодов контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, который закончился крупными потерями для националистических сил. По словам бойца, тела боевиков украинской армии так и остались на месте боя, их никто даже не попытался забрать, передает портал «Русская весна».

Десантник сообщил, что приближение украинских военных выдал звук техники. Бойцы ВДВ тут же подняли в небо беспилотный аппарат, который моментально обнаружил противника и передал его координаты артиллерийским расчетам. Националисты все же сумели около двух часов продержаться под интенсивным огнем РСЗО и гаубиц, но продолжаться вечно это не могло.

Российские военные дали возможность унести раненых, не обстреливая остатки украинских подразделений. Тела погибших националисты уносить с поля боя не стали.

Напомним, что подобные ситуации возникают буквально на каждом метре киевского контрнаступления, но ВСУ все же продолжают атаковать, не обращая внимания на потери.