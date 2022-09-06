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Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман уверен, что отношения между Россией и Великобританией будут ухудшаться. Причиной этому станет назначение на пост премьер-министра бывшей главы МИД Британии Лиз Трасс. Подробности передает издание «Аргументы и Факты».

Политик отметил, что возможности для обострения напряжения между странами есть всегда. В связи со сложившейся ситуацией он вспомнил анекдот про пессимиста и оптимиста, который очень подходит к сложившейся ситуации.

Вассерман рассказал: «Пессимист говорит: Ну всё, хуже уже не будет. А оптимист радостно: Будет, будет! Единственное, что как-то ограничивает возможность ухудшения, это то, что в Британии столько проблем, что вряд ли их удастся списывать на происки “путинского режима”. Придется решать их настоящими способами».

Он отметил, что сейчас в Великобритании так много проблем, что их все списать на Россию не получится.

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