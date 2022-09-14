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Появление информации о беспилотниках «Герань-2» на Украине вызвало в Соединенных Штатах настоящую панику. Киев заявил, что эти дроны-камикадзе очень напоминают иранские «Шахид-136», способные уничтожать любое вооружение и технику, излучающее радиосигналы, пишет эксперт издания «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он пояснил, что если сведения о БПЛА являются правдой, это хорошая новость. Все дело в том, что Киев совсем скоро получит западные зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и NASAMS, которые сделают очень сложной для ВС РФ задачу ликвидации украинских средств ПВО. Именно здесь на помощь придут иранские барражирующие боеприпасы.

Они способны преодолевать расстояние около 2000 километров и обнаруживать радиосигналы, нанося смертоносные удары по их источнику. Установленной в них взрывчатки вполне хватит для уничтожения зенитно-ракетного комплекса, радиолокационной станции либо узла связи ВСУ. Если Россия действительно имеет в своем распоряжении БПЛА «Шахид-136», значит поставляемые на Украину ЗРК станут совершенно бесполезными, так как они не способны бороться с дронами. Именно в этом и заключается причина паники США.

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