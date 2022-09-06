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Белый дом жертвует своими гражданами ради интересов другой страны. Такое мнение высказала в публикации для американского издания The Federalist бывший помощник сенатора США Майка Ли Кэтрин Томпсон. Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, при этом подставляя американцев.

По мнению Томпсон, если Америка так и будет участвовать в конфликте между Киевом и Москвой, то для США скоро наступит поражение. Политик задалась вопросом, существует ли порог, который Вашингтон не сможет переступить при одобрении очередного пакета вооружения и финансирования Киева.

По словам Кэтрин Томпсон, США напрочь забыли о сдержанности, когда поддержали первый пакет военной помощи Киеву. Сейчас в Америке серьезный кризис, стремительно растут цены на необходимые для жизни ресурсы. Политик отметила, что простые американцы не обязаны жертвовать своей нормальной жизнью ради Киева.

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