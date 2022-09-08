Скептически отнеслись в Запорожской области к идее МАГАТЭ создать вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зону безопасности, тем самым демилитаризировав её. По мнению председателя общественного объединения “Мы вместе с Россией” Владимира Рогова, есть другие возможности не допустить ядерную катастрофу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогова, создание демилитаризованной зоны приведёт к тому, что атомную электростанцию займут ВСУ и будут с её территории вести обстрел ближайших населённых пунктов. Сейчас же станция контролируется Россией. Таким образом, зона безопасности вокруг станции вряд ли окажется эффективной мерой защиты от её разрушения.

Как считает Рогов, для того, чтобы минимизировать риски разрушения станции, нужно вводить режим тишины и санкции за обстрелы объекта. Это будет гораздо эффективнее, однако МАГАТЭ до сих пор официально не признаёт, что удары по атомной электростанции наносят украинские войска.