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В Запорожской и Херсонской областях бойцы Росгвардии задержали 137 человек, которые работали на Службу безопасности Украины, а также на ВСУ и националистические батальоны.

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что своеобразная зачистка освобожденных территорий позволила выявить 25 схронов с оружием и боеприпасами. При этом найдено не только старое советское, но и иностранное вооружение.

Только стрелкового оружия обнаружено 175 единиц. Помимо этого, росгвардейцы нашли почти 300 гранат, 1 пехотный огнемет, 270 снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня и артиллерийским установкам, ПТУР и гранатометы, крупнокалиберные пулеметы Владимирова.

В социальных сетях и мессенджерах появились видеозаписи и фотографии вооружения, которое было изъято из националистических схронов.

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