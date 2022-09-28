ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские войска не отказались от планов занять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). ВСУ не раз отрабатывали “варианты захвата” станции. Об этом рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” в Запорожской области Владимир Рогов – передаёт ТАСС.

От также отметил, что по имеющимся у него сведениям, ВСУ перебросили в Запорожье почти полтысячи бойцов Сил специальных операций. Это профессиональные диверсанты, которые прошли обучение в странах Запада и специализируются на поражении инфраструктуры, а не на штурмовых действиях. Кроме того, Рогов рассказал, как военнослужащие украинской армии периодически проводят учения по форсированию Днепра группами по 100 и более человек.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась в конце лета этого года. Она находится на территории Запорожья, которую контролируют российские войска. Периодические её и расположенные рядом населённые пункты обстреливают ВСУ, что повышает угрозу аварии на атомной станции.

Вам может понравиться

Российские силовики задержали в Херсонской области украинских диверсантов

Правоохранители выявили диверсантов в Херсонщине. В селе Чернобаевка задержали двоих человек. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источники в силовых структурах. Уточняется, что оба задержанных – молодые люди:

CNN: США направили в Восточную Азию самый современный надводный корабль

Корабль Zumwalt – первый из трёх многоцелевых эсминцев, на вооружении которого находятся управляемые ракеты, – власти США направили в Восточную Азию. Об этом сообщает телеканал CNN – пишет “МК”. Аналитики

Истребитель Су-57 заметили вблизи границы с Украиной

На границе с Украиной очевидцы заметили истребитель пятого поколения Су-57. Ролик с болевой машиной опубликован в одном из телеграм-каналов. На него обратила внимание “Российская газета” (“РГ”). На видеозаписи, которая длится