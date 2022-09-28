Украинские войска не отказались от планов занять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). ВСУ не раз отрабатывали “варианты захвата” станции. Об этом рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” в Запорожской области Владимир Рогов – передаёт ТАСС.

От также отметил, что по имеющимся у него сведениям, ВСУ перебросили в Запорожье почти полтысячи бойцов Сил специальных операций. Это профессиональные диверсанты, которые прошли обучение в странах Запада и специализируются на поражении инфраструктуры, а не на штурмовых действиях. Кроме того, Рогов рассказал, как военнослужащие украинской армии периодически проводят учения по форсированию Днепра группами по 100 и более человек.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась в конце лета этого года. Она находится на территории Запорожья, которую контролируют российские войска. Периодические её и расположенные рядом населённые пункты обстреливают ВСУ, что повышает угрозу аварии на атомной станции.