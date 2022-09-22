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Очередная информация появилась о применении ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов производства Ирана. С помощью одного из таких беспилотников был уничтожен портовый буксир в Очакове (Николаевская область). Об этом сообщает издание Pravda.ru со ссылкой на оперативное командование “Юг” ВСУ.

Кроме этого, представители Вооружённых сил Украины отметили, что таким же барражирующим боеприпасом был уничтожен объект в Кривом Роге (какой именно – не уточняется).

Со слов представителей украинской стороны, речь идёт о беспилотниках “Shahed-136”. Ранее в западной прессе появлялись сообщения о том, что Москва закупила у Тегерана большое число таких летательных аппаратов. Однако официальных комментариев на этот счёт с российской стороны не было. Между тем, по мнению военных экспертов, если Россия действительно применяет иранские беспилотники в рамках специальной военной операции, то это может стать настоящей головной болью для ВСУ. Дроны из Ирана, как бы к ним не относились, хорошо зарекомендовали себя в конфликтах на Ближнем Востоке.

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