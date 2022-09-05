В понедельник 5 сентября ВС РФ нанесли удар по объектам в Винницкой области. Что именно было поражено, пока не сообщается. Целью могла стать железная дорога, по которой двигались составы с украинскими военнослужащими. Такое предположение у себя в телеграм-канале сделал военный журналист Евгений Поддубный – сообщает издание Pravda.ru.

Репортёр предположил, что ликвидированные бойцы ранее проходили обучение в США и Канаде. Поддубный добавил, что по имеющимся данным, военнослужащие сначала прибыли на самолётах в Польшу. А оттуда уже на поездах направлялись в Киев, Одессу и Николаев. Журналист отметил, что некоторые составы с подготовленными за рубежом бойцами ВСУ должны были идти как раз через Винницкую область.

Помощь в подготовке военнослужащих страны Запада стали оказывать Киеву после начала специальной военной операции России в Донбассе. Кроме США и Канады бойцы Вооружённых сил Украины проходят обучение в Великобритании. Там расположена одна из крупных баз подготовки.