Российская армия продолжит удары по украинской инфраструктуре, чтобы “подорвать моральный дух властей и народа”. ВС РФ намерены расширить зоны для соответствующих атак. Так утверждают в британском Минобороны – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее российские войска уже наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, были поражены электросети, ТЭС, дамба и плотина не реке Ингулец, из-за чего та вышла из берегов. Британские военные уверяют, что в дальнейшем похожие удары с российской стороны будут только усиливаться. Причём мишенями для ракетных обстрелов, по мнению представителей британского ведомства, станут даже те объекты, которые находятся на удалении от зоны боевых действий.

Минобороны Великобритании уверяет, что для достижения указанных целей ВС РФ усилили за последнюю неделю нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры.