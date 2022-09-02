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В Северном море, всего в 90 километрах от графства Восточный райдинг Йоркшира в Великобритании введена в эксплуатацию морская ветряная электростанция Hornsea 2. На сегодняшний день это крупнейший в мире объекта такого класса, рассказали в агентстве «Би-Би-Си».

Электростанция включает в себя 165 турбин, благодаря которым электроэнергию от нее смогут получать 1,3 миллиона британских домовладений. Эксперты отмечают, что этого достаточно для обеспечения энергией крупных городов. К примеру, мощностей электростанции хватит для подачи света в Манчестер.

По словам уже подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона, запуск электростанции Hornsea 2 является важным продвижением вперед к безопасной энергетике, вырабатываемой Великобританией самостоятельно.

Стоит напомнить, что на следующий год запланирован ввод в эксплуатацию еще более мощной электростанции Dogger Bank, которая сможет обеспечить энергией 6 миллионов домовладений. Располагается она тоже в Северном море.

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