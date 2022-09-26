На складах в РФ имеется огромное количество списанного и снятого с вооружения оружия, которое вполне могло бы пригодиться в ходе специальной военной операции на Украине. На фронте не бывает старья, поэтому можно найти применение практически любым «завалявшимся» боевым системам, пишет портал «Свободная пресса».

К примеру, вместе с иранскими дронами, которые уже успели ввергнуть в панику командование ВСУ, на Украину можно отправить старые самолеты Ан-2. Их в распоряжении РФ имеется в изобилии, а переделать «Аннушки» в беспилотники никакого труда не составляет.

Также в дроны можно превратить МиГ-23 и МиГ-21, давно списанные, но все еще способные подниматься в небо. Подойдут для этой цели Ан-10 и Ту-154. Изготовленные из них беспилотники смогут уничтожать целые укрепрайоны противника. И если они даже взлетят всего один раз, то пользы от них все равно будет гораздо больше чем сейчас.