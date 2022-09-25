Из-за угрозы окружения ВСУ на значительной территории военные действия на Украине уже переходят в решающую стадию. Об этом пишет американское издание The Washington Post – передаёт “Лента.ру”.

В публикации отмечается, что непростое положение у ВСУ возникло в восточной части страны. Там украинские войска расположены в виде “полумесяца с севера на юг”. При этом формирования ВСУ находятся между глубокими позициям российской армии на юго-востоке Донбасса. Потенциально такое расположение может стать причиной того, что ВС РФ возьмут “в клещи” обширную группировку ВСУ.

Это обстоятельство и заставляет украинские войска действовать более решительно: угроза окружения переводит конфликт между Киевом и Москвой в решающую стадию, отмечается в публикации.