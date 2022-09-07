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Свидетельств, что ВС РФ получают боеприпасы из КНДР и применяют их во время специальной военной операции на Украине, у США нет. Об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби – сообщает РИА “Новости”.

Ранее американские СМИ заявляли, что Россия ведёт закупку артиллерийских снарядов у Северной Кореи. Источником такой информации называлась разведка Соединённых Штатов Америки.

Кирби уточнил, что США не располагают данными именно о применении оружия, однако добавил, что сейчас Москва находится в “процессе приобретения” боеприпасов у Пхеньяна. Когда сделка может быть завершена и о каких именно боеприпасах идёт речь, Кирби не уточнил. В американских же СМИ по этому поводу сообщалось, что Россия покупает у КНДР в числе прочего ракеты малой и средней дальности.

По мнению российских военных экспертов, информация о закупке северокорейских ракет – обычный, не подкреплённый доказательствами вброс. Военно-промышленный комплекс России работает стабильно, и дефицита боеприпасов в армии не наблюдается.

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