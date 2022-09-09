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Соединённые Штаты Америки серьёзно относятся к предотвращению утечки своего вооружения с Украины на чёрные рынки и незаконного его распространения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс – сообщает РИА “Новости”.

Во время своего выступления на очередном заседании Совета безопасности ООН Миллс отметил, что США следит за тем, чтобы военная помощь Украине была ответственной и не привела к непредвиденным и негативным последствиям. Американские власти стараются следить за передвижением своей техники в том числе и путём предоставления им отчётов с украинской стороны. Даже несмотря на боевые действия.

Ранее военные эксперты выказывали мнение, что накачка Украиной вооружением, которое США поставляют в рамках помощи ВСУ, через несколько лет может привести к негативным последствиям: оружие расползётся по чёрным рынкам, что будет представлять серьёзную опасность для региона. Похожая ситуация уже была на Ближнем Востоке, отмечали эксперты.

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