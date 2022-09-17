На пресс-конференции по результатам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин в очередной раз сообщил, что на Украине проводится специальная военная операция, в которой задействована лишь небольшая часть контрактной составляющей ВС РФ. Также он произнес фразу, которая вызвала оживленную дискуссию в Соединенных Штатах, передает портал “Военное обозрение”.

На вопрос об активных атакующих действиях ВСУ российский лидер заявил, что необходимо подождать и поглядеть «чем закончится это наступление».

Американская администрация в ответ на эти слова вдруг вспомнила о недавнем заявлении президента Байдена о возможном применении ВС РФ ядерного оружия. Также она заявила, что не стоит пропускать слова Путина мимо ушей, так как они имеют большое значение для будущего Украине. Некоторые «ястребы войны» призывают сделать все возможное, чтобы «не позволить» России отвечать на контратакующие выпады Киева.

Наибольший интерес вызывают высказывания о ядерном оружии. Президент Байден, который по непонятным причинам уверен в его возможном применении Россией, заявил, что она станет «еще большим изгоем» на планете. При этом сообщать об ответных мерах Запада он отказался.