Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На пресс-конференции по результатам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин в очередной раз сообщил, что на Украине проводится специальная военная операция, в которой задействована лишь небольшая часть контрактной составляющей ВС РФ. Также он произнес фразу, которая вызвала оживленную дискуссию в Соединенных Штатах, передает портал “Военное обозрение”.

На вопрос об активных атакующих действиях ВСУ российский лидер заявил, что необходимо подождать и поглядеть «чем закончится это наступление».

Американская администрация в ответ на эти слова вдруг вспомнила о недавнем заявлении президента Байдена о возможном применении ВС РФ ядерного оружия. Также она заявила, что не стоит пропускать слова Путина мимо ушей, так как они имеют большое значение для будущего Украине. Некоторые «ястребы войны» призывают сделать все возможное, чтобы «не позволить» России отвечать на контратакующие выпады Киева.

Наибольший интерес вызывают высказывания о ядерном оружии. Президент Байден, который по непонятным причинам уверен в его возможном применении Россией, заявил, что она станет «еще большим изгоем» на планете. При этом сообщать об ответных мерах Запада он отказался.

Вам может понравиться

Азербайджан и Армения уже не видят границ и находятся на грани войны

Конфликт между Азербайджаном и Арменией, вспыхнувший 12 сентября, стал самым кровопролитным за последние два года. Он вполне может поставить оба государства на грань очередного вооруженного столкновения, пишет издание «Коммерсантъ». Авторы

Российские «Гиацинты-Б» крушат укрепрайоны ВСУ к северу от аэропорта Донецка

Буксируемые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» в умелых руках способны уничтожить любе укрепленные позиции противника. Артиллерийские подразделения ВС РФ из Краснодара подтверждают это практически ежедневно, рассказал портал «Русская весна». Опорники и пункты

Украинец во Франции избил беженок-соотечественниц, приняв их за россиянок

Украинский военнослужащий, который уже ушел в отставку и находится во Франции, избил двоих соотечественник, так как принял их за россиянок. Они в тот момент слушали антироссийскую песню на украинском языке,