Новую подводную лодку “Белгород”, которая недавно пополнила ряды ВМФ России, в США уже стали считать серьёзной угрозой. Таким мнением с изданием 19fortyfive поделился бывший офицер американской армии Брент Иствуд – пишут “Известия”.

Основная причина тревог западных военных – беспилотные подводные аппараты “Посейдон”, которые несёт “Белгород”. Они по сути представляют собой торпеды, которые можно снабдить ядерными боеголовками. А это – прямая опасность для прибрежных городов. Тем более, что в странах Запада пока нет адекватного способа борьбы с “посейдонами”. Иствуд также полагает, что через несколько лет Россия развернёт целую сеть подводных лодок с этим видом беспилотных подводных аппаратов.

Субмарину “Белгород” начали строить ещё в 90-е годы, однако из-за сложной экономической ситуации, работа над ней на время прекратилась. Строительство возобновилось только в 2012 году уже по новому проекту.