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Уже через десятилетие США почувствуют негативные последствия от накачки Украины вооружением. Нынешние поставки оружия несут угрозу для американской безопасности в будущем. Такое мнение высказал научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для издания Business Insider – сообщает РИА “Новости”.

Он отметил, что вооружение, которое на Украину поставляется сейчас или которое будет поставляться в будущем, со временем будет сложно отследить. И где оно может оказаться, неизвестно. При этом Гилтнер привёл опыт Йемена и Сирии. Там оружие из США постепенно расползлось по рукам террористов и попало на чёрный рынок. Похожая ситуация может произойти и Восточной Европе.

Помимо этого – считает Гилтнер – поставка оружия на Украину может привести к ещё более резкому ответу на такие действия со стороны России, поскольку Москва наверняка расценит это как угрозу.

По мнению эксперта, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Киеву и Вашингтону нужно переходить переговорному процессу с Москвой.

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