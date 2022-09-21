В ходе специальной военной операции на Украине Россия может разыграть один из трех сценариев развития событий, каждый из которых наводит ужас на Киев и Вашингтон, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Тед Карпентер пояснил, что первый вариант – самый простой. Он заключается в наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и окружение крупных сил украинской армии с освобождением недавно потерянных населенных пунктов.

Более серьезный сценарий, который заставит нервничать не только Киев, но и Вашингтон – это контрнаступление ВС РФ с выходом к Одессе и границам с Приднестровьем. Оно вполне может начаться после проведения референдумов на территории четырех регионов и получения подкрепления.

Третий вариант – использование тактического ядерного оружия. Это самый опасный для ВСУ вариант, так как большая часть украинской армии будет полностью ликвидирована после всего одной российской атаки.