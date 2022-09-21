Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе специальной военной операции на Украине Россия может разыграть один из трех сценариев развития событий, каждый из которых наводит ужас на Киев и Вашингтон, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Тед Карпентер пояснил, что первый вариант – самый простой. Он заключается в наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и окружение крупных сил украинской армии с освобождением недавно потерянных населенных пунктов.

Более серьезный сценарий, который заставит нервничать не только Киев, но и Вашингтон – это контрнаступление ВС РФ с выходом к Одессе и границам с Приднестровьем. Оно вполне может начаться после проведения референдумов на территории четырех регионов и получения подкрепления.

Третий вариант – использование тактического ядерного оружия. Это самый опасный для ВСУ вариант, так как большая часть украинской армии будет полностью ликвидирована после всего одной российской атаки.

Вам может понравиться

Российские ВС взяли в плен экипаж танка 65-й бригады ВСУ под Ореховым в Запорожской области

Неподалеку от города Орехов украинские боевики предприняли попытку начать очередную контратаку, но потерпели неудачу. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что несколько военнослужащих армии противника попали в плен. Среди них –

Немецкая пресса спрогнозировала войну между Турцией и Грецией

Внутри НАТО может произойти вооружённый конфликт. Сторонами в нём могут выступить Турция и Греция. Об этом пишет немецкое издание Die Welt – сообщает газета “Известия”. Автор публикации уточняет, что у

РВ: “Ночные охотники” и “Аллигаторы” ВВС РФ безостановочно уничтожают бронетехнику ВСУ

Боевая техника, оставшаяся в распоряжении ВС Украины, нещадно уничтожается российскими ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28Н. «Ночные охотники» и «Аллигаторы» вылетают на задания смешанными парами и практически непрерывно жгут танки, бронетранспортеры