У западных стран практически нет больше танков Т-72 для отправки в Киев. Американское издание Military Watch поясняет, что даже в Восточной Европе, которая была крупным поставщиком этих боевых машин, осталась только техника на основе Т-55.

Этого добра Запад может отправить Украине сколько угодно, но здесь возникает другая проблема – полное отсутствие боеприпасов к таким танкам. Словения уже готова передать Киеву свои М-55, как раз построенные на основе Т-55 и прошедшие модернизацию. Вот только со снарядами, которые имеются на Украине, они не совместимы.

Словения намерена отдать всю бронетехнику данного типа Украине, так как даже с учетом модернизации она сильно устарела. Но есть нюанс – взамен она получит совсем не американские «Абрамсы» или немецкие «Леопарды», а БТР и военные грузовики из Германии. Поэтому армия страны останется без танков вообще.