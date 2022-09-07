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Ракеты, способные летать со скоростью больше 6 тысяч километров в час, армия США примет на вооружение до конца следующего года. Такие сроки озвучил замминистра обороны Соединённых Штатов Гейб Камарилло – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на издание Defense News.

По словам Камарилло, никаких переносов на более поздние сроки не планируется. Чиновник уточнил, что не видит предпосылок к тому, чтобы поставки нового вооружения задержались.

Замминистра также добавил, что новые ракеты будут поставлять в армию в рамках программы модернизации. Камарилло отметил, что вооружение будет отличаться “беспрецедентной скоростью и эффективностью”.

Испытания гиперзвукового оружия ранее проводили всего несколько стран в мире. В том числе и США. Однако на вооружении сверхбыстрые ракеты есть пока только у России и Китая.

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