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Высшие офицеры китайской и российской армий вряд ли имеют опыт оперативной работы в какой-либо другой отрасли, кроме той, в которой они начинали свою карьеру. И это является слабостью вооружённых сил Китая и России. К такому выводу пришёл Университет обороны США. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеканал CNN.

Американские специалисты проанализировали биографии нескольких сотен высших офицеров. На основании чего и сделали свои выводы. В докладе Университета обороны отмечается, что отсутствие практики работы в другой военной отрасли отрицательно сказывается на выполнении задач, когда требуется высокий уровень взаимодействия. В самих же США практикуется так называемое перекрёстное обучение. Оно обязательно ещё с середины 80-х годов прошлого столетия.

В том же исследовании приводятся и сильные стороны китайской армии. В частности, указывается, что КНР в отличие от России лучше готовит призывников и младших офицеров. Причём все офицеры китайской армии – члены Коммунистической партии, а значит обладают высокой политической подготовкой. Таким образом, подчёркивают специалисты, в случае вооружённого конфликта действия армии КНР во многом будут отличаться от действий ВС РФ, которые они уже продемонстрировали на Украине.

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