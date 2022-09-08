Пентагон собирается поставлять на Украину вооружение не только во время текущего конфликта с Россией, но и в течение пяти лет после его завершения. По данным CNN такая концепция заложена в плане поддержки ВСУ, который сейчас разрабатывают в США – сообщает РИА “Новости”.

Американский телеканал отмечает, что пока планирование долгосрочной поддержки находится на ранней стадии. Соответствующая аналитическая работа должна завершиться максимум через два месяца. Затем план представят президенту Джо Байдену, который примет решение одобрить или нет проект военной помощи. Уточняется, что всей работой будет руководить председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Кроме поставки техники, отмечает CNN, в плане будут содержаться предложения по развитию программ подготовки военнослужащих ВСУ.

С начала специальной военной операции России в Донбассе США поставили на Украину множество единиц военной техники и боеприпасов. Военную помощь стране также оказывают страны Европы.