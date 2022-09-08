читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон собирается поставлять на Украину вооружение не только во время текущего конфликта с Россией, но и в течение пяти лет после его завершения. По данным CNN такая концепция заложена в плане поддержки ВСУ, который сейчас разрабатывают в США – сообщает РИА “Новости”.

Американский телеканал отмечает, что пока планирование долгосрочной поддержки находится на ранней стадии. Соответствующая аналитическая работа должна завершиться максимум через два месяца. Затем план представят президенту Джо Байдену, который примет решение одобрить или нет проект военной помощи. Уточняется, что всей работой будет руководить председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Кроме поставки техники, отмечает CNN, в плане будут содержаться предложения по развитию программ подготовки военнослужащих ВСУ.

С начала специальной военной операции России в Донбассе США поставили на Украину множество единиц военной техники и боеприпасов. Военную помощь стране также оказывают страны Европы.

Вам может понравиться

Откажется ли Киев от своих планов по захвату Херсона – “Взгляд”

Несмотря на крупные потери в живой силе и технике, ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении, перебрасывая туда новые силы. Президент Украины Зеленский пошел ва-банк и не собирается отказываться от планов

СП: Западная Украина в ужасе от решения командования ВСУ начать штурм Балаклеи

Балаклея в Харьковской области станет настоящей ловушкой для украинских военных, считают жители Западной Украины. Они пишут в мессенджерах и социальных сетях, что одно дело сами подстраивать засады для ВС РФ

MWM: Россия может заказать производство самых дальнобойных РСЗО в Европе

Опыт специальной военной операции на Украине показал, что огромное значение в современном ведении боевых действий отводится артиллерии. В России это отлично понимают, а потому, вероятно, могут усилить армию за счёт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | город Мытищи: погода, 8 сентября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 сентября – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 8 сентября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 сентября – ясно, до 23 °C |