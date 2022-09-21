В Министерстве обороны КНДР заявили, что страна не поставляла и не собирается поставлять какого-либо вооружения в Россию. Соответствующее обращение военного ведомства приводят северокорейские государственные СМИ – сообщает ТАСС.

Представитель Главного бюро техобеспечения Минобороны КНДР отметил, что ни боеприпасы, ни военную технику в Россию отравлять не планируют.

Слухи о том, что Москва закупает у Пхеньяна ракеты малой дальности и снаряды для артиллерийских установок появились в августе этого года в западной прессе. В частности, газета The New York Times отмечала, что об этом свидетельствуют данные американской разведки. Но даже тогда делалась оговорка, что какой-либо возможности проверить эту информацию нет.

Впоследствии российская делегация при ООН требовала у США и Великобритании предоставить доказательства сделки России и КНДР, но со стороны стран Запада этого сделано не было.