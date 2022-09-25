Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись уничтожения десанта ВСУ, пытавшегося на надувных лодках форсировать Днепр. Отмечается, что целью боевиков были Энергодар и Запорожская атомная электростанция.

На кадрах видны украинские лодки, которые движутся именно в направлении Энергодара. Однако застать российские ВС врасплох националистам, замыслившим террористический акт на АЭС, не удалось. В небо моментальной были подняты вертолеты, открывшие ураганный огонь по противнику.

Диверсионную группу удалось ликвидировать полностью, уничтоженные лодки после этого еще долго плавали по Днепру. Сообщается, что на видео попала одна из самых первых попыток ВСУ высадить десант в Энергодаре. После нее Киев еще несколько раз пытался проделать то же самое, но результат оставался таким же. Российские ВС бдительно несут службу и делают все возможное, чтобы не допустить теракта.