Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2015 году предсказывал частичную мобилизацию на Украине. Ныне покойный политик тогда заявлял, что США и Европе уже некуда девать деньги, поэтому они их потратят на войну против России.

«Поводом для войны будет, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Санкции, все стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом новый план Маршалла — начинаем восстанавливать», – заявлял глава Либерально-демократической партии.

Сперва Жириновский заявил, что Россия будет вынуждена начать мобилизацию. Затем он изменил свое пророчество, уточнив, что она будет частичной. Телеведущий Петр Толстой тогда не без иронии ответил, что готов к призыву в армию в любой момент.

Напомним, что ранее было опубликовано видео с Жириновским, который предсказывал начало военного конфликта на 22 февраля 2022 года. Политик ошибся всего на два дня.