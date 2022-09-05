читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные используют управляемые снаряды M982 Excalibur для нанесения ударов по позициям ВС РФ. Об этом свидетельствуют видеокадры, которые недавно появились в Интернете – сообщает издание “Военное обозрение”.

На кадрах видна работа американской гаубицы М777 – такие на Украину поставляют Соединённые Штаты Америки. Как указывают эксперты, в ролике заметно: рядом с гаубицами лежат тубусы, которые очень похожи на те, что используются для снарядов Excalibur. Такими боеприпасами поражают технику и укреплённые объекты.

Где и когда было сделано видео, в публикации не уточняется. По мнению специалистов, снарядами Excalibur могли наноситься удары по мостам через реку Днепр в Херсоне и Новой Каховке. Хотя для эффективного поражения крупных мостов такие снаряды не очень подходят.

M982 Excalibur – это 155-миллиметровый снаряд. Может поражать цели на расстоянии до примерно 60 километров. Такие боеприпасы находятся на вооружении армии США и их союзников.

Вам может понравиться

Советник Офиса президента Украины: российские военные – волевые люди

Солдатам и офицерам вооружённых сил России и Украины приходится одинаково тяжело. Но при этом российские военные обладают очень сильной волей. Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в

Иранские дроны-камикадзе Shahed сметут с украинской земли американские РСЗО HIMARS

Американское издание Washington Post продолжает муссировать тему иранских беспилотников в России. На этот раз оно заявляет, что Тегеран передал Москве целых три вида дронов, которые представляют серьезную опасность для реактивных

Сербские журналисты предрекают Зеленскому участь “козла отпущения”

Журналисты сербского издания «Печат» опубликовали статью, в которой предрекли нерадужное будущее украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Авторы уверены, что Запад обязательно сделает лидера Украины “козлом отпущения”, если что-то пойдет не по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 5 сентября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |