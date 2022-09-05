Украинские военные используют управляемые снаряды M982 Excalibur для нанесения ударов по позициям ВС РФ. Об этом свидетельствуют видеокадры, которые недавно появились в Интернете – сообщает издание “Военное обозрение”.

На кадрах видна работа американской гаубицы М777 – такие на Украину поставляют Соединённые Штаты Америки. Как указывают эксперты, в ролике заметно: рядом с гаубицами лежат тубусы, которые очень похожи на те, что используются для снарядов Excalibur. Такими боеприпасами поражают технику и укреплённые объекты.

Где и когда было сделано видео, в публикации не уточняется. По мнению специалистов, снарядами Excalibur могли наноситься удары по мостам через реку Днепр в Херсоне и Новой Каховке. Хотя для эффективного поражения крупных мостов такие снаряды не очень подходят.

M982 Excalibur – это 155-миллиметровый снаряд. Может поражать цели на расстоянии до примерно 60 километров. Такие боеприпасы находятся на вооружении армии США и их союзников.