Портал Avia.Pro опубликовал видео уничтожения боевой машины пехоты БМП-3 на Украине. Эксперты обратили внимание на силу взрыва, который спровоцировала детонация боеприпасов.

По словам специалистов, БМП была полностью укомплектована снарядами и готовилась к наступательной операции. Однако точно по ней попала противотанковая управляемая ракета, пробившая броню.

Она влетела внутрь и поразила боеукладку, что привело к мгновенной детонации большого количества боеприпасов. Именно поэтому на записи видно сразу два взрыва – первый после попадания ракеты по БМП и второй, гораздо более мощный, вызванный детонацией боекомплекта.

Авторы публикации отмечают, что видео скорее всего было сделано в Харьковской области, когда российские военные отражали наступление ВСУ.