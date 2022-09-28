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Бойцы Народной милиции ДНР внезапно наткнулись на подразделение украинских боевиков и были вынуждены вступить с ними в неравный бой. Впрочем, завершился он очень быстро. Один из ополченцев бросил гранату в националистов, обратив их в бегство.

Видеозапись этого короткого боя, сделанную с беспилотного аппарата, опубликовал портал «Русская весна». На кадрах видно лишь четырех боевиков ВСУ, но нельзя исключать, что их было больше.

Националисты отреагировали на попадание по ним гранаты. Они не стали испытывать судьбу и пустились наутек еще до того, как прогремел взрыв.

Военные корреспонденты «Русской весны» рассказали, что боевики после этого столкновения уже не пытались препятствовать ополченцам.

Напомним, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Приоритетной своей целью ВСУ сделали Красный Лиман, но город по-прежнему находится под контролем союзных сил, которые дают достойный отпор противнику.

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