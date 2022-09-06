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Ради очередного вброса в Интернет украинские командиры вновь пожертвовали жизнями своих солдат. Издание “Русская весна” со ссылкой на Народную милицию ДНР сообщает об уничтожении солдат ВСУ возле населённого пункта Озёрное.

Он находится между двумя господствующими высотами: с одной стороны закрепились бойцы ДНР, с другой – украинские националисты. Сообщается, что со стороны ВСУ была предпринята попытка установить в Озёрном украинский флаг и записать об этом видео.

Группа военнослужащих ВСУ перебралась в Озёрное и смогла поставить флаг. Однако при отходе группу противника обстреляли бойцы ДНР. В результате несколько боевиков погибли, остальные отступили. Украинский флаг, установленный в населённом пункте, сброшен – уточняется в публикации.

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