Опытный образец БТР-4МВ, который почти десять лет ездил по международным выставкам, заметили на видеокадрах, снятых с украинской стороны. Об этом пишет “МК”, ссылаясь на телеграм-канал “Военный осведомитель”.

В отличие от серийных моделей таких бронетранспортёров (БТР-4Е) у указанного образца – одна створка двери десантного отделения, которая совмещена с аппарелью. В стандартном варианте створок две. В остальном значительных отличий нет.

Утверждается, что кадры, на которых запечатлён бронетранспортёр, были сделаны на днях в ходе наступления украинской армии на Балаклею. В публикации отмечается, что, вероятно, это может в очередной раз свидетельствовать о том, что ВСУ испытывает серьёзный дефицит военной техники и использует для выполнения боевых задач буквально любые доступные средства.