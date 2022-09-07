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Всё больше иностранной военной техники попадает на кадры, снятые со стороны ВСУ. На этот раз в рядах украинской армии обнаружили броневики Mastiff. Об этом пишет “МК” со ссылкой на телеграм-канал ANNA-NEWS.

Уточняется, что колонну военной техники, где были замечены британские броневики, сняли на границе Херсонской и Николаевской областей.

Mastiff – это бронемашин класса MRAP, то есть с усиленной защитой против мин и атак из засады. Предназначен для транспортировки личного состава. Сам по себе “мастиф” – британская версия американского бронированного автомобиля Cougar 6×6. И США, и Великобритания применяли такую технику во время своих операций на Ближнем Востоке. Там они зарекомендовали себя достаточно хорошо, значительно сократив потери среди личного состава.

Один “мастиф” способен перевозить 14 человек (двое из которых – экипаж, остальные – десант). Кроме того, способен транспортировать грузы массой до двух тонн. Сам автомобиль весит 16 тонн.

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