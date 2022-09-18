Точность американских реактивных систем залпового огня HIMARS – это придуманный американскими военными миф. Устаревшие ракеты этих комплексов достаточно часто промахиваются мимо цели и убивают мирное население, пишет издание RT.

Оно ссылается на исследования американских экспертов, которые признают так называемый «сопутствующий ущерб».

В августе текущего года ВСУ задействовали HIMARS для удара по Перевальску. Ракета угодила в здание колледжа, в результате чего много детей-сирот получили ранения разной степени тяжести. Также погибла 18-летняя ученица.

Двое детей – 9-летний мальчик и 2-летняя девочка, погибли в Запорожской области, когда Киев атаковал населенный пункт Куйбышево. Кроме того, много мирных жителей Харьковской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР стали жертвами американских «Хаймарсов» в результате недавнего наступления ВСУ.