Первая волна мобилизации в Свердловской области должна завершиться 4 октября. Об этом сообщил врио руководителя Пышминского городского округа Андрей Варлаков. Он уточнил, что в этот срок регион уложится, если выполнит установленный план.

Кроме того, Варлаков не стал говорить о сроках первой волны частичной мобилизации для всей России. Он пояснил, что все зависит от планов каждого из регионов – кто-то выполнит их раньше, а кто-то, напротив, сделает это позже.

На данный момент известно, что в Свердловской области призвано уже более 1 тысячи жителей. Всего же планируется мобилизовать 9 700 человек. От Пышминского городского округа будут призывать всего 100 мужчин, рассказал портал Ura.ru.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В ее рамках планируется призвать на службу 300 тысяч военнослужащих. Многие из них отправятся на Украину, где проводится специальная военная операция ВС РФ.