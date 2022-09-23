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Читатели РИА “Новости” поделились любопытной фотографией последствий российских ударов по заводу в городе Николаеве. На бронетанковом предприятии ремонтировалась тяжёлая техника ВСУ. Снимок в информагентство передали николаевцы через жителя Донецка.

На фотографии видно, как бронетранспортёр лежит на пешеходной дорожке возле забора. Утверждается, что техника был отброшена ударной волной от российского удара с территории завода настолько сильно, что перелетела через забор. В сообщении уточняется, что по словам передавших фотографию людей, событие произошло 19 сентября.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в результате удара по стратегическим военным объектам в Николаеве были в числе прочего уничтожены цеха бронетанкового завода, в котором восстанавливалась тяжёлая техника ВСУ. Сейчас Николаев контролируют украинские военные.

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