Не менее 20 тысяч жителей Чехии вышли на антиправительственный митинг в Праге. Они высказывают недовольство действиями властей, которые не помогают обуздать постоянно растущие цены на газ и электрическую энергию, а также практически на все категории товаров.

Митингующие заявляют, что правительство слишком медленно предпринимают необходимые меры, из-за чего малоимущие и пенсионеры уже оказались далеко за порогом бедности. Кроме того, многие граждане Чехии остаются без работы и совсем скоро также рискуют перейти в категорию малоимущих из-за нерешительных действий властей.

Протестная акция проходит в столице Чехии, за ней наблюдают несколько десятков представителей правоохранительных органов, передает РИА Новости. Агентство напоминает, что с подобной ситуацией может столкнуться вскоре весь Евросоюз, так как Еврокомиссия также с опозданием предпринимает меры, направленные на защиту населения от повышения цен.