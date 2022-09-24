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Жители Польши выкладывают в Сеть видеозаписи и фото передвижения по стране американской техники. По польским городам перемещаются целые колонны бронетранспортеров и бронеавтомобилей.

Портал NVL сообщает, что нет никакой информации, куда и зачем движется американская военная техника. Но эксперты все же предполагают, что она отправляется на Украину в рамках военной помощи.

Напомним, что в очередной пакет такой помощи, по словам президента США Джо Байдена, были включены не только боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и им подобных, но и бронеавтомобили Hummer и бронированные машины, оснащенные современной системой защиты от мин. Не исключено, что именно эта техника перемещалась по территории Польши.

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