Локальные успехи ВСУ в ходе недавного контрнаступления, которое фактически завершилось так же внезапно, как и началось, не позволят Киеву завершить боевые действия. Спецоперация ВС РФ продолжится, уверены авторы польского издания DoRzeczy.

Они пояснили, что Североатлантический альянс уже не питает никаких иллюзий по поводу возможностей ВСУ. Россия не отступится от своих планов. Мало того, те успехи, который Киеву удалось добиться в Харьковской области, никак не повлияют на решимость ВС РФ, которые не видят в них чего-либо по-настоящему победного.

Россия обязательно реализует все свои планы и будет проводить спецоперацию до тех пор, пока не достигнет целей. Поэтому Киеву пока забывать о локальных успехах и распространении пропаганды, навеянной ними, а думать, что делать дальше в условиях продолжающегося давления.