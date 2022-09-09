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В ходе заседания Совета безопасности ООН заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу выразила обеспокоенность поставками крупных партий оружия в зоны вооруженных конфликтов.

Она отметила, что западное вооружение, которое отправляется в районы боевых действий, может передаваться адресатом третьим сторонам. Такие утечки способны создать серьезные проблемы уже в ближайшем будущем.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось, что оружие, которое США и НАТО поставляют на Украину в огромных количествах, попадает на черный рынок. Оттуда его получают организованные преступные группировки, действующие в Европе, а также террористические организации в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

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